Al cinema Tiberio il film documentario 'The Conference of the Birds'

Eventi

Rimini

| 12:13 - 17 Marzo 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini sabato 18 marzo alle ore 16 (ingresso libero), è in programma il film documentario The Conference of the Birds di Shahab Kermani, presentato dal gruppo di dialogo tra cattolici e mussulmani di Rimini.



Durante la guerra civile siriana, alcuni monaci e monache della comunità siro-cattolica di Al-Khalil in fuga dal convento Deir Mar Musa in Siria hanno trovato una nuova casa nel loro monastero "fratello" di Deir Mar Maryiam nella città di Sulaymaniyah, nel Kurdistan irakeno.

Qui hanno accolto molte famiglie in fuga dall'Isis che aveva occupato la piana di Ninive, abitata da molte famiglie cristiane. Come uno dei diversi programmi ospitati dalla comunità, i partecipanti mettono in scena un'opera teatrale sulle basi del poema "La conferenza degli uccelli" del mistico islamico Farid ud Din Attar (XII secolo), intrecciando le allegorie del poema con le proprie esperienze personali. È l'estate 2017. L'ISIS è in ritiro. Sono gli ultimi giorni in comunità per questo popolo di origini e credenze diverse, che condivide la vita quotidiana nel piccolo roseto. Il film ci presenta la vita quotidiana nel monastero intrecciata con la preparazione dell'opera teatrale.

Il titolo è tratto direttamente dal Corano, 27:16, dove si dice che Sulayman (Salomone) e Dāwūd (Davide) abbiano imparato la lingua, o il linguaggio, degli uccelli (manṭiq al-ṭayr). Nel poema, gli uccelli del mondo si riuniscono per decidere chi sarà il loro sovrano, poiché non ne hanno. L'upupa, la più saggia di tutte, suggerisce di trovare il leggendario Simorgh. L'upupa guida gli uccelli, ognuno dei quali rappresenta una colpa umana che impedisce al genere umano di raggiungere l'illuminazione.