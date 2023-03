Riccione, bando per la gestione della pista di pattinaggio di Viale Milano

Attualità

Riccione

| 11:52 - 17 Marzo 2023

La pista di pattinaggio.

L'amministrazione comunale di Riccione ha approvato un atto di indirizzo per affidare la gestione della pista di pattinaggio di viale Milano dopo che la Polisportiva comunale, alla scadenza della concessione lo scorso 31 dicembre, aveva deciso di non avanzare alcuna istanza di proroga. La pista di pattinaggio, che misura 40 metri per 20 ed è dotata di impianti per illuminazione e per la diffusione sonora, oltre che di una piccola tribunetta, viene data in gestione con importo del canone di concessione annuale di 2.900 euro.



La giunta - si legge nella delibera approvata - "in relazione alle valutazioni urbanistiche in corso, finalizzate alla riqualificazione della zona turistica limitrofa al Palazzo del Turismo, ritiene congruo di limitare la durata della gestione a tre anni, con possibilità di proroga fino ad un massimo di altri due".



La concessione prevede l'utilizzo gratuito della pista di pattinaggio per eventi e manifestazioni promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale per un massimo di 15 giornate annuali anche tutte concentrate nella stagione estiva.



Contrariamente al passato, nel bando non è compresa la gestione del bar per il quale verrà emesso un bando a parte.