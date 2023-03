Bellaria, al Teatro Astra le Rime insaponate del poeta delle bolle

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:50 - 17 Marzo 2023

Una scena dallo spettacolo.

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, domenica 19 marzo (ore 17) per l'ultimo appuntamento della fortunata rassegna Famiglie a Teatro uno spettacolo che saprà stupire grandi e bambini allo stesso modo; "Rime insaponate" con Alekos Ottaviucci, il poeta delle bolle di sapone.



Un evento ideato per sognare, creato attorno all'oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. L'antico gioco diventa testo teatrale per coniugare il teatro di parola in rima con un'originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. In scena, un poeta di altri tempi in un salotto composto da scrittoio e mobiletto con grammofono, tutto in chiave surrealista, ispirato alla poetica di Magritte.



Un'esperienza appassionante per tutti: famiglie, bambini, utopici realisti e concreti sognatori di ogni età.



"Le bolle sono un simbolo – racconta l'artista – ti fanno vedere come anche nelle cose più semplici è racchiuso qualcosa di magico. Sono effimere, sai che scoppieranno e in questo splendore del momento sta il loro fascino. Sono una metafora della vita, ti insegnano a godere dei piccoli momenti magici che ti accadono, e ti ricordano che tutto ha una fine. L'unica cosa che puoi fare allora è riempire la tua vita di colori, finché c'è".



Artista poliedrico, poeta delle bolle e narratore, Alekos Ottaviucci conduce il pubblico in un mondo magico e colorato in cui bolle di fumo, bolle giganti e migliaia di bolle impazzite si legano con forza e originalità alla narrazione poetica.