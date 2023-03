Piombino sparato a Coriano: l'allarme dei consiglieri comunali per la situazione del campo nomadi

Attualità

Coriano

| 11:06 - 17 Marzo 2023

Il municipio di Coriano.

La finestra del bagno di un residente della zona al confine tra Coriano e Riccione è stata danneggiata da un piombino sparato da una pistola ad aria compressa. Questo evento ha suscitato allarme e preoccupazione tra i consiglieri comunali, poiché ha evidenziato una problematica che da anni affligge la zona del campo nomadi di viale Venezia, al confine tra i due comuni.



Nonostante le molte segnalazioni da parte dei residenti sulla questione della sicurezza, dell'ordine pubblico, del sovraffollamento abitativo e igienico-sanitario e della salvaguardia dei minori, - spiegano in una nota - le amministrazioni comunali precedenti e attuale sembrano non aver fatto nulla per risolvere questi problemi. Come Coriano Futura, i consiglieri comunali cercano di fare chiarezza sulla situazione del campo nomadi, ma l'amministrazione comunale sembra essere indifferente alle richieste dei residenti. La giunta comunale deve assumersi la responsabilità di risolvere questi problemi, perché è inaccettabile che le richieste dei residenti siano state ignorate per così tanto tempo.