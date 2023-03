Calcio Promozione, Gabicce Gradara: battere il MondolfoMarotta per rientrare in zona playoff

Sport

Gabicce Mare

| 11:06 - 17 Marzo 2023

Dopo aver osservato il turno di riposo, il Gabicce Gradara ritorna in campo domenica ospitando al Magi il Mondolfo Marotta. Per le vittorie di Moie, Sant'Orso e Fermignanese nell'ultima giornata, la squadra di Vergoni è scivolata all'ottavo posto appaiata proprio al Mondolfo Marotta (34 punti), squadra che nelle ultime cinque partite ha collezionato solo un punto e che avrà la importante defezione dell'attaccante Cordella (squalificato).



“La classifica mi interessa poco perché il riposo tocca a tutti prima o dopo, io invece guardo alla mia squadra e dico che dobbiamo tornare a vincere: si profilano tanti scontri diretti e saranno questi a dare la definitiva dimensione al nostro campionato – sottolinea il tecnico Vergoni – Da gennaio abbiamo uno score di una vittoria, una sconfitta e sette pareggi: è chiaro che così si fa poca strada. La classifica è corta, vogliamo guardare in alto ma dobbiamo anche fare attenzione a quello che accade alle nostre spalle: la zona playout è a soli sei punti”.





Ora vi aspetta il Mondolfo Marotta.



“E' tempo di tornare alla vittoria la quale è tanto più importante in quanto è squadra a noi appaiata in classifica, una squadra organizzata, che rischia poco. Mi aspetto una battaglia in quanto il MondolfoMarotta è in un momento difficile da cui vuole uscire; dovremo essere bravi a creare più episodi in fase offensiva e sfruttarli al meglio e in fase difensiva tenere gli occhi aperti. In avanti mancherà Cordella, ma l'altro attaccante Bracci è altrettanto pericoloso tanto che ha segnato nove reti”.





Mister Vergoni, su che cosa avete lavorato in queste due settimane?



“La cosa positiva è che abbiamo recuperato quasi tutti gli acciaccati e questo ci ha permesso di allenarci al meglio e abbiamo ricaricato un po' le batterie: questa volta ho maggiore possibilità di scelta anche per quanto riguarda i cambi durante il match. Abbiamo lavorato soprattutto sulla fase di possesso, in fase propositiva dobbiamo essere più intraprendenti, più coraggiosi per creare di più in zona gol”.