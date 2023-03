San Marino: sequestrati cosmetici e profumi provento di furto. Denunciati sei cittadini rumeni

Cronaca

Repubblica San Marino

| 10:17 - 17 Marzo 2023

Archivio.

La notte del 17 marzo 2023, in seguito ad un'operazione congiunta che è iniziata il pomeriggio del 16 marzo 2023, la Brigata di Serravalle a San Marino insieme al personale del Reparto Servizi Preventivi Controllo del Territorio, dell’Ufficio Stranieri e della Sezione Operativa della Guardia di Rocca, hanno eseguito una perquisizione che ha portato al sequestro di cosmetici e prodotti di profumeria, provento di furto, per un valore totale di 25.000,00 Euro. Nel frattempo, sono state denunciate a piede libero sei persone di nazionalità rumena e di etnia rom, che alloggiavano in una struttura ricettiva nel territorio. Le indagini sono ancora in corso.