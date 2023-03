Immobili a San Marino, aumentano i canoni di affitto delle abitazioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:02 - 17 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

La domanda immobiliare della Repubblica di San Marino è costituita essenzialmente da giovani coppie o famiglie alla ricerca della prima casa con un budget che oscilla tra 180.000 € e 250.000 €. La tipologia più richiesta è il trilocale. “Dal punto di vista dell’offerta immobiliare – spiega Alessandro Chezzi, Affiliato Tecnocasa Rep. San Marino – sul mercato si trovano molti appartamenti e qualche soluzione semindipendente come bifamiliari o villette a schiera con un valore che va dai 160 ai 250.000 Euro per gli appartamenti e oltre i 250.000 Euro per le soluzioni bifamiliari e a schiera. Da qualche anno sono sempre più disponibili soluzioni indipendenti da ristrutturare completamente come fabbricati rurali e case di campagna anche se di piccole dimensioni”.



Le zone più richieste da chi acquista sono sicuramente le più servite, come il castello di Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle; un discorso a parte, essendo patrimonio dell’UNESCO, riguarda il centro storico di San Marino.



“Chi vuole investire nell’immobile può optare per due soluzioni – afferma ancora Chezzi – comprare abitazioni più grandi a costi minori nei castelli secondari come Chiesanuova, Faetano, Montegiardino oppure scegliere i castelli più serviti come Serravalle, Borgo Maggiore o Domagnano dove, in caso di vendita, può spuntare prezzi più elevati”.



Sul mercato delle locazioni l’aumento della domanda è stato esponenziale e la mancanza di offerta di immobili ha determinato un forte aumento dei canoni di locazione. Chi cerca una soluzione in locazione è ormai disposto a spostarsi su tutto il territorio mentre fino a poco fa si prediligevano le zone più servite oltre a dovere aspettare a lungo una disponibilità.



Dal 2017 sono entrate in vigore diverse leggi che hanno permesso l’apertura del mercato immobiliare sammarinese all’Italia e al resto del mondo.