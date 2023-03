Protesta animalista contro il reintegro del ciclista che ha ucciso un gatto

Attualità

| 07:34 - 17 Marzo 2023

Lo striscione davanti allo stabilimento della Segafredo.

Recentemente, il movimento animalista italiano "Centopercentoanimalisti" ha organizzato una protesta di fronte alla sede dell'azienda Segafredo a Pianoro, in provincia di Bologna. La protesta è stata motivata dal desiderio di impedire il reintegro del ciclista 21enne Antonio Tiberi nella squadra sponsorizzata da Segafredo, dopo che questi ha sparato con una carabina ad aria compressa, uccidendo un gatto a San Marino il 21 giugno scorso.

Il movimento animalista, che ha esposto uno striscione con la scritta "Fate la cosa giusta. Tiberi...pedala!", non si è accontentato della sospensione del ciclista dalla squadra e ha chiesto che non venga più reintegrato. Nella descrizione di un video su Youtube, gli animalisti hanno dichiarato di non credere al pentimento di Tiberi, definendolo "interessato".



La protesta del movimento "Centopercentoanimalisti" ha posto l'attenzione sulle problematiche dell'abuso sugli animali e della necessità di una maggiore sensibilizzazione su tali questioni. Tuttavia, la vicenda solleva anche alcune riflessioni sul ruolo dello sport e sulle conseguenze sociali delle azioni dei singoli atleti.



Da un lato, è importante riconoscere la responsabilità individuale degli atleti per le loro azioni al di fuori dello sport, specialmente quando queste implicano la violazione di diritti fondamentali degli animali. D'altra parte, tuttavia, è anche importante considerare il ruolo degli atleti come modelli e ispirazione per i giovani e il pubblico in generale. In questo senso, la decisione di reintegrare o meno un atleta nella squadra potrebbe avere conseguenze più ampie sulla società e sulla percezione dell'importanza dell'etica nello sport.



In ogni caso, la protesta del movimento "Centopercentoanimalisti" rappresenta un richiamo alla necessità di una maggiore attenzione e sensibilizzazione sulla questione dei diritti degli animali e del loro trattamento.