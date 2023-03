Bar di Ospedaletto preso di mira: ladro ruba il fondo cassa e distrugge la porta d'ingresso

Cronaca

| 07:23 - 17 Marzo 2023

Il Suncafè di Ospedaletto, in via Montescudo, è stato oggetto di un furto in cui un malintenzionato ha infranto il vetro della porta di ingresso per rubare il fondo cassa. Nonostante il bottino sia stato esiguo, i danni materiali sono stati ingenti. Il ladro è fuggito poco dopo essere entrato a causa dell'antifurto. Il titolare del bar ha sottolineato la necessità di maggiori presidi di sicurezza, in particolare una presenza costante dei carabinieri nella zona. Questo è il secondo furto subito dal Suncafè in sette anni.