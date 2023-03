Emilia Romagna: la regione italiana del ciclismo, tra competizioni e ciclovie

Turismo

Emilia Romagna

| 07:08 - 17 Marzo 2023

L'Emilia-Romagna è una regione italiana che si sta affermando come una vera e propria terra di biciclette, con numerose competizioni e ciclovie che la rendono sempre più frequentata dagli appassionati di questo sport.



Tra gli eventi in programma ci sono il Giro d'Italia, che si terrà dal 14 al 16 maggio con le tappe Savignano sul Rubicone-Cesena e Scandiano-Viareggio, le Granfondo come quella del Po e di Riccione in marzo, la Granfondo Via del Sale di Cervia e la Dieci Colli di Bologna ad aprile, la Granfondo Squali di Cattolica e la Nove Colli di Cesenatico a maggio, il Rally di Romagna e l'Appenninica Mtb Stage Race a maggio e settembre rispettivamente, l'Italian Bike Festival a Misano Adriatico in settembre e l'Ironman di Cervia a settembre. Ricordiamo che la regione ospiterà anche il Tour de France nel giugno del 2024.



Ma non solo eventi sportivi, l'Emila Romagna offre anche numerose ciclovie tra cui la "Via Romagna" che attraversa la Romagna con 463 chilometri di tracciati tra mare e collina, la Ciclovia del Sole nel bolognese che segue il percorso dell'ex ferrovia Bologna-Verona, la Food Valley Bike nel parmense che attraversa le terre di Giuseppe Verdi e i luoghi di origine dei salumi italiani come il Culatello di Zibello, la Ciclovia di San Vicinio nel Parco delle Foreste Casentinesi percorribile in mountain bike, la Ciclovia di Dante da Ravenna a Firenze passando per borghi storici e tratti sterrati protetti, l'anello Grand Tour Valle del Savio e la Ciclabile del Parco del Delta del Po.



Inoltre, ci sono numerosi Bike Hotels in Romagna e altre strutture bike-friendly sparse per tutta la regione che rendono l'Emilia-Romagna un luogo perfetto per scoprire la ricchezza paesaggistica, artistica, enogastronomica e culturale della regione su due ruote.