Calcio RSM, Tre Penne: per Ceccaroli cento presenze nel club

Sport

Repubblica San Marino

| 19:17 - 16 Marzo 2023



Un nuovo giocatore biancazzurro entra a far parte della stretta cerchia di giocatori che hanno raggiunto le 100 presenze con la maglia biancazzurra: si tratta dell’esterno sammarinese Luca Ceccaroli, che nella 21° giornata di campionato sammarinese BKN301 contro la Juvenes/Dogana ha festeggiato questo importante traguardo. Il giocatore che veste la casacca numero 11 è stato premiato dal presidente Fabrizio Selva con una medaglia celebrativa.

Arrivato nel mercato invernale della stagione 2018-2019, Ceccaroli è diventato un punto fisso dell’attacco di Città, scalando rapidamente le gerarchie e diventando un titolare fisso. “Il ricordo più bello di questi anni è sicuramente la vittoria del campionato appena sono arrivato, al termine di una finale in cui ho contribuito con un assist seppur partendo dalla panchina. Era stata una partita bella ed emozionante, con il pareggio arrivato nel finale e la vittoria giunta ai supplementari” afferma Ceccaroli, viaggiando con la memoria a maggio 2019.

La sua avventura è iniziata proprio in una partita contro la Juvenes/Dogana e il destino ha voluto che centrasse le 100 presenze contro la squadra biancorossa. Da quel momento il giocatore sammarinese ha realizzato anche 30 gol, l’ultimo dei quali nel 5-1 rifilato al Fiorentino la scorsa giornata. Un palmares impreziosito anche dalla vittoria del Pallone di Cristallo nell’estate 2019.

“Sono molto contento di questo traguardo, non banale da raggiungere in quattro anni nei quali di mezzo c’è stata anche una pandemia che ha spezzato interi campionati. Non solo, mi riempie d’orgoglio questo riconoscimento perché al Tre Penne c’è sempre una rosa molto competitiva e non è scontato” commenta il giocatore della formazione di Città.

Infine, per Ceccaroli un’analisi in vista della partita di venerdì sera nel derby della Funivia contro la Libertas: “Arriviamo da tre partite giocate in sei giorni e abbiamo speso tante energie nelle ultime uscite, però di recente abbiamo anche avuto tempo per riposare e in settimana abbiamo lavorato bene, vogliamo arrivare pronti alla partita. La Libertas ha giocato martedì sera il recupero del secondo tempo contro il Cosmos, ma non credo che influirà più di tanto sulla sfida. Sono certo che si affronteranno due squadre imbottite di giocatori forti e si prospetta una bel match”.