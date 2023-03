Rimini: unire le forze dell'opposizione, Elly Schlein propone un patto di governo con M5S e Sinistra

Attualità

Rimini

19:14 - 16 Marzo 2023

I leader politici a Rimini, dove è in corso il congresso della Cgil.

Il Congresso nazionale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) in corso a Rimini ha visto un talk molto atteso sulla politica italiana. La moderatrice Lucia Annunziata ha parlato di un possibile "coordinamento anti-Papeete delle opposizioni", riassumendo il concetto dell'incontro tra la neo-segretaria del Pd Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda. Schlein ha proposto di unirsi e trovare una soluzione insieme, ma Calenda si è dimostrato contrario, affermando che ci sono idee troppo diverse tra le varie forze politiche per fare un'alleanza.



Il focus del talk della Cgil è stato principalmente il lavoro. Schlein ha parlato della necessità di lottare per i diritti dei lavoratori, compreso il salario minimo e la limitazione dei contratti precari. Conte ha proposto un patto tra le opposizioni basato sulle proposte concrete come il salario minimo, mentre Calenda ha messo al centro la sanità pubblica come tema di convergenza per le opposizioni.



Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha espresso la domanda di fondo: "vogliamo tornare a dare voce e rappresentanza al mondo del lavoro e quali riforme strutturali si vogliono fare per andare in questa direzione?"