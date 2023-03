Calcio RSM, Cosmos: battere il Fiorentino per rimanere in vetta

Sport

Repubblica San Marino

19:12 - 16 Marzo 2023

L'attaccante Tommaso Guidi.

La Società Sportiva Cosmos, grazie alle due vittorie ottenute in campionato nel giro di tre giorni contro il Domagnano e la Libertas, è tornata a occupare il primo posto della classifica con un vantaggio di un punto sul Tre Penne.



I gialloverdi di Serravalle, ovviamente, intendono mantenere la vetta il più possibile per riuscire a diventare Campioni di San Marino per la seconda volta nella loro storia, ma dovranno continuare a macinare vittorie ed evitare di commettere passi falsi nelle ultime sei giornate.



La prossima partita sarà contro il Fiorentino sabato alle ore 15 allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino (San Marino). Capitan Di Maio e compagni sono pronti a scendere in campo per ottenere un altro importante successo nella corsa allo scudetto.



L'attaccante Tommaso Guidi, dichiara: “Queste ultime due partite di campionato, soprattutto quella disputata contro la Libertas, ci hanno fatto capire che siamo un gruppo vero. E' stato un secondo tempo difficile da giocare, ma le grandi squadre si vedono nei momenti di difficoltà. Essere primi in classifica ci fa stare bene, ma siamo consapevoli del fatto che il campionato è lungo e che adesso arriva il bello. Sarebbe folle non pensare allo scudetto, d’altronde siamo primi. L’importante è non perdere quella voglia e quella cattiveria sia negli allenamenti che nelle partite; vincere è l'unica cosa che conta. D'ora in avanti, ogni sfida di campionato per noi sarà una finale, dunque entreremo in campo per vincere sempre, anche questo sabato contro il Fiorentino”.