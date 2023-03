Calcio Seconda, Rimini United vincente nel recupero. Il dg Giannini: 'Siamo secondi, vogliamo restarci'

Sport

Rimini

| 19:02 - 16 Marzo 2023

Il dg del Rimini United Lanfranco Giannini.

Grazie alla vittoria nel recupero della ventesima giornata contro il River Delfini per 2-1, il Rimini United ha riconquistato il secondo posto alle spalle dello Young Santarcangelo aritmeticamente promosso in Prima categoria in virtù del pareggio interno con il Colonnella (1-1): ora la squadra di mister Bianchi è a +1 sul San Bartolo, +3 su Real San Clemente e Villa Verucchio.



“Siamo andati in vantaggio per 2-0 con reti di Halilaj e Mezgour, avremmo potuto chiudere il match visto che abbiamo avuto delle buone occasioni, ma non l'abbiamo fatto e ad un minuto dalla fine della frazione abbiamo subito la rete del 2-1. La partita nella ripresa è rimasta aperta e stringendo i denti l'abbiamo portata in porto” spiega il direttore generale del club Lanfranco Giannini.





Nel prossimo turno il calendario vi pone di fronte a Viserba il Real Riccione, la squadra che vi ha eliminato in Coppa Emilia in un match spigoloso.



“Al di là della rivincita, è una partita che non possiamo sbagliare se vogliamo centrare i playoff visto che la sesta – l'Athletic Poggio – vincendo il recupero proprio con il Real Riccione arriverebbe a -3 e a quel punto ci sarebbero cinque squadre per quattro posti; la nostra ambizione, però, è mantenere il secondo posto. Purtroppo non ci saranno il nostro bomber Mezgour (squalificato), il difensore Giorgini e il centrocampista Filippi, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia subito proprio contro il Real Riccione”.





Giannini, soddisfatto della stagione del Rimini United?



“Certamente e sono fiducioso di raggiungere la post season ancora meglio da seconda. Non era scontato ripetere l'esaltante stagione dell'anno scorso in cui arrivammo alla finale playoff: contiamo di fare il bis magari con un epilogo diverso arrivando agli spareggi con la rosa al completo. Vincendo la finale, infatti, crescerebbero le possibilità di ripescaggio in Prima. Vedremo. Ora comunque dobbiamo rimanere concentrati sul finale della stagione regolare e non scivolare sulle bucce di banana”.





Si poteva restare in partita per il primo posto?

“Il Santarcangelo si è dimostrato più forte, ha vinto di fatto il campionato con largo anticipo e alla società vanno i complimenti del Rimini United per la sua straordinaria cavalcata. Certo, il Rimini United in certa fasi della stagione è stato discontinuo, ha pagato assenze, infortuni, soprattutto la carta d'identità mediamente assai verde con sconfitte anche sonore. Ci è mancata un po' di esperienza. Ma la cosa positiva è aver lanciato i nostri giovani delle classi 2003, 2004, 2005 che hanno maurato esperienza sul campo e che ora sono richiesti da società di categoria superiore per la prossima stagione”.





Per quanto riguarda il settore giovanile ci sono novità in vista della prossima stagione?

“Stiamo lavorando ad una collaborazione con un altro club per valorizzare al meglio i nostri ragazzi, dare al movimento che ha numeri robusti una organizzazione migliore. Posso dire che alcuni ragazzi della classe 2011 (Esordienti) sono sotto osservazione di club professionistici di Emilia Romagna e Marche, segno che il Rimini United lavora in maniera proficua”.