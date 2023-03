Tamponamento sulla A14: una donna muore dopo il trasporto in eliambulanza

Cronaca

| 18:34 - 16 Marzo 2023

Il luogo dell'incidente.

Nella tarda mattinata di giovedì (16 marzo), sulla A14 nel tratto riccionese, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto quattro vetture. Secondo quanto riportato, i veicoli coinvolti sono venuti a contatto tra loro per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Autostradale, innescando una tremenda carambola con le lamiere che hanno invaso tutte e tre le corsie di marcia. (Vedi notizia precedente).



Purtroppo una signora 82enne di Ancona, che si trovava a bordo di una delle vetture coinvolte, ha riportato gravissime lesioni che hanno richiesto il trasporto urgente in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il bilancio del maxi tamponamento parla inoltre di altri sei feriti che, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.



L'incidente ha causato il blocco del traffico sull'autostrada, mentre sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le pattuglie della Polstrada. Ai primi soccorritori del 118 le condizioni della donna sono apparse immediatamente serie tanto da allertare l'eliambulanza da Ravenna che è atterrata in autostrada. Per permettere agli operatori dell'elicottero di intervenire è stato anche momentaneamente bloccata la circolazione in direzione di Bologna.