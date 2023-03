Calcio RSM, Tre Penne-Libertas lancia la volata scudetto

Sport

Repubblica San Marino

| 17:26 - 16 Marzo 2023

Il piatto forte della venticinquesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 è l’antipasto. L’ultimo turno prima della sosta per gli impegni della Nazionale nelle Qualificazioni agli Europei di Germania 2024 propone un interessante anticipo al venerdì sera. A Montecchio, domani dalle 21:15, si affronteranno Tre Penne e Libertas. I Granata sono chiamati ad affrontare il terzo impegno in sette giorni, al termine dei quali avranno sfidato le prime tre della classifica. La squadra di Ceci è stata scavalcata in vetta dal Cosmos, dopo il successo infrasettimanale dei Gialloverdi proprio sulla Libertas. Ha deciso la rete di Guidi, segnata il 26 febbraio e difesa martedì scorso, quando si è potuto disputare il secondo tempo della partita allora interrotta per neve.







In caso di successo il Tre Penne tornerebbe a guidare la classifica, con il Cosmos che potrà replicare sabato a Fiorentino contro l’omonima formazione rossoblù (ore 15:00). Tornati a guardare tutti dall’alto verso il basso, Di Maio e compagni non intendono mollare la presa nella porzione decisiva della stagione. Lo scudetto si assegnerà tra cinque settimane o meno e la volata a due non ammette tentennamenti. Le dieci squadre alle spalle dei futuri campioni di San Marino, invece, avranno la possibilità di disputare una post-season che metterà in palio l’accesso alla UEFA Europa Conference League. Per rientrare nel lotto, il Fiorentino ha bisogno di lasciarsi alle spalle almeno quattro squadre. Al momento, i Rossoblù sono appaiati a Murata e Faetano, tutte distanti due punti dalla quota play-off.





In tal senso si riveste di fondamentale importanza l’incontro di sabato a Domagnano, quando alle 15:00 si sfideranno Juvenes-Dogana e Faetano. I Biancorossazzurri, dopo la vittoria nel derby con la Folgore, hanno la possibilità di dare una pallata alle concorrenti, tutte impegnate in confronti con pronostico a sfavore. Condizione che vale ovviamente anche per il Faetano, alla ricerca di tre punti che permetterebbero probabilmente ai Gialloblù di ritrovarsi in zona franca prima della sosta, scavalcando anche i futuri avversari. Spettatore obbligato e decisamente interessato il San Giovanni, che con Juvenes-Dogana e Pennarossa si trova a galleggiare di poco sopra la soglia post-season.





I Biancorossi di Chiesanuova avranno l’arduo compito di affrontare La Fiorita (Acquaviva, ore 15:00), che ha vinto solo una delle ultime sei partite e – dovendo osservare il turno di riposo in occasione dell’ultima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 – ha l’obbligo di provare a vincere tutte le cinque partite restanti. Non c’è altra via per non lasciare nulla di intentato, nonostante Cosmos e Tre Penne sembrino quasi irraggiungibili e pare utopico scommettere sulla decisa frenata di entrambe.





Completa il quadro degli anticipi Cailungo-Folgore, che sabato a Montecchio (ore 15:00) metterà a confronto le formazioni dal peggio rendimento dell’ultimo periodo. Rispettivamente reduci da quattro e tre sconfitte consecutive, le formazioni di Protti e Lepri vanno alla ricerca dell’inversione di marcia. La Folgore per mettere al sicuro la partecipazione alla post-season, messa in discussione dalle recenti sconfitte; il Cailungo per avvicinare l’undicesimo posto, oggi distante sette punti ed occupato dal San Giovanni che osserverà il turno di riposo.





Due le gare programmate per domenica, il cui esito pare tutt’altro che scontato. Dimostratesi capaci di alti e bassi, Tre Fiori e Domagnano si troveranno al Federico Crescentini di Fiorentino (ore 15:00) per coltivare progetti decisamente diversi. I Rossoblù di Andy Selva, a -6 dalla vetta e con una partita in più rispetto alle battistrada, devono provare a vincere tutte le gare restanti per ipotizzare una clamorosa rimonta che – come per La Fiorita – resta di difficile previsione. Se non altro, per difendere il terzo posto che in ottica post-season può risultare determinante. Cerca punti per assicurarselo, un posto ai play-off, il Domagnano. I Lupi vogliono dimostrare che la sconfitta col Cosmos è stato solo un passaggio a vuoto contro una formazione dai più ampi strumenti tecnici, confermando il buono stato di forma delle uscite precedenti.





Chiude il programma la partita più intrigante, al netto dell’anticipo di domani. Domenica, sul sintetico di Montecchio (ore 15:00), Virtus e Murata sono attese da una sfida che promette spettacolo. I Bianconeri stanno raccogliendo i frutti della cura Angelini, ma servono altri punti per tirarsi fuori dalla zona rossa. Trascinati da Raul Ura – che proprio la Virtus ha portato nel nostro campionato cinque anni fa –, il Murata va alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo quella sul Tre Fiori, nella quale il club di Città ha anche mantenuto la porta inviolata. Clean sheet ottenuto solo altre due volte in stagione, con il precedente che risaliva al 30 settembre 2022. Sarà interessante, quindi, il confronto col terzo attacco del torneo, che può contare sulle straordinerie qualità di Buonocunto abbinate ad un Tortori sempre più convincente.