Recanatese Calcio, squadra 'ostica' quando va in trasferta. Attenzione a bomber Sbaffo

17 Marzo 2023

Giovanni Pagliari.







La Recanatese arriva al Neri a caccia di punti salvezza, in una stagione finora positiva specie per il rendimento in trasferta: undici partite consecutive senza perdere, l'ultimo ko esterno è datato 9 ottobre 2022, arrivato per mano dell'Imolese.



Sulla panchina siede l'esperto Giovanni Pagliari, che schiera i suoi con un 4-4-2 o 4-4-1-1 a seconda delle circostanze. Non è stata una stagione fortunata per i centravanti della Recanatese: l'esperto Guido Marilungo non ha mai segnato, Ventola si è fermato a quota due ed è stato ceduto a gennaio, Luca Paudice, arrivato nel mercato di riparazione dal Mantova, è fuori dopo l'operazione alla spalla. Rimane Simone Stampete, ex Frosinone, classe 2002, ma nel ruolo Pagliari si è affidato al falso nueve: il trequartista Alessandro Sbaffo, trascinatore in D, grande protagonista anche in C con 11 reti e 3 assist. Alle spalle di Sbaffo opera Gianluca Carpani, esperto centrocampista con trascorsi in B ad Ascoli, secondo miglior cannoniere della squadra con 7 reti.



Sul fronte Under, la Recanatese è tra le squadre che ne ha impiegati di più in stagione. Il 21enne Mattia Fallani è una solida certezza tra i pali, i due mediani sono l'ex Juventus e Lazio Biagio Morrone e l'ex Benevento Vincenzo Alfieri, al rientro dopo la squalifica. In difesa il terzino destro scuola Napoli Somma, classe 2003, è destinato a un radioso futuro. Infortunato l'ex Spal Yabre, a sinistra ha giocato l'ex Pescara Longobardi. Giovani cresciuti bene sotto l'egida di un ottimo difensore centrale, Edoardo Ferrante, 31enne tra i giocatori di maggior rendimento della categoria.



