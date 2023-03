Fortuna o bravura? Analisi sull’impatto della fortuna nei giochi di casinò

Attualità

Nazionale

15:41 - 16 Marzo 2023

Con l’aumento della tecnologia, negli ultimi decenni i casinò in Italia hanno visto una crescita quasi esponenziale dei loro utenti. Questo fenomeno è stato dovuto dall’uscita di app che permettono a chiunque di giocare anche senza avere un computer a portata di mano.

Tuttavia l’enorme popolarità del settore del gioco d’azzardo ha portato a dibattiti sul suo funzionamento. Infatti, molte persone si interrogano sul ruolo della fortuna nei giochi di casinò e nelle scommesse sportive. A questa domanda, forse banale a prima vista, in realtà non è così semplice rispondere.

In questo articolo andremo ad analizzare il ruolo della fortuna nei casinò, come agisce e come si differenzia dalla bravura. Approfondiremo meglio la teoria che si cela dietro i giochi dei migliori casinò online e sul loro legame con la fortuna piuttosto che con la bravura. Analizzeremo anche come e se è possibile studiare un determinato gioco in modo da massimizzare le vincite.





Strategie per vincere nei casinò online



Quanto la fortuna influisce nelle scommesse o nei casinò?

Come posso sfruttare il fattore fortuna a proprio vantaggio nei casinò?

Quali sono i giochi più vantaggiosi nei casinò?

Riassumendo

La scelta del casinò è sicuramente il primo passo più importante. Oltre per una questione di sicurezza, ogni sito ha delle offerte di benvenuto che possono variare tra di loro. Fra tutti i casinò stranieri bonus senza deposito immediato, spicca Sportaza casinò recensioni del quale sono state dette cose molto positive. Anche se non sempre questa offerta è disponibile, è comunque un’ottima opzione.I bonus di benvenuto ti permettono di giocare con un saldo maggiore rispetto al tuo primo deposito. Si sconsiglia di utilizzare casinò italiani senza un bonus ragguardevole. Questo perché faranno partire col piede sbagliato la sessione di gioco.Le piattaforme differiscono tra loro anche per i tipi di giochi che mettono a disposizione. Se scegli di utilizzare i casinò italiani online, è importante comprendere come funzionano.È fondamentale evitare che le emozioni prendano il controllo delle nostre azioni. I giocatori più esperti infatti definiscono un quantitativo preciso di soldi da investire per ogni sessione. Questo per evitare che, in una giornata sfortunata, perdano tutto in una sola seduta. Per questo motivo è utile sapere quando fermarsi per riformulare le proprie strategie.Purtroppo, ad oggi si conoscono solo poche strategie matematicamente funzionanti. Una di queste è la "Classica" del Blackjack. Si può facilmente trovare su internet e aumenta al massimo le chance matematiche di vincere contro il banco.La fortuna gioca un ruolo determinante nel nostro mondo. In particolar modo nei casinò e nelle scommesse sportive. Da anni le persone studiano strategie vincenti che vadano a trascurare gli effetti della fortuna. Che si tratti di giochi di carte, slots, roulette o scommesse sportive la fortuna è sempre un fattore imprescindibile.Tuttavia la sorte non ha la stessa influenza per ogni gioco scelto. Le slots sono basate solo sulla fortuna e l’abilità non va ad influire sull’esito. In altri casi, come nel poker o nel blackjack, l’esperienza e lo studio da parte del giocatore possono aumentare la probabilità di vittoria. Inoltre esistono alcune strategie che forniscono a chi le usa un’esperienza di gioco più proficua. Un esempio sono le cosiddette strategie di “bankroll”. Queste forniscono consigli per la gestione del proprio saldo.Questa è una domanda molto delicata a cui molte persone faticano a dare una risposta precisa. I giochi nei casinò sono progettati per far vincere di meno nel lungo termine. Ma cosa vuol dire nello specifico? Ogni gioco ha un diverso RTP (Return To Player) che indica la percentuale media del saldo iniziale di un giocatore che gli rimane a fine sessione.Per esempio il l’RTP della maggior parte delle slot nei casinò italiani online si aggira intorno al 96%. Ma è simile anche nei casinò stranieri bonus senza deposito immediato. Questo meccanismo funziona in modo tale che, nelle sessioni lunghe da sei o più ore, si vincerà con una frequenza minore. Con il passare del tempo il giocatore finirà ad avere mediamente un saldo più basso di quello iniziale.Questo però significa anche che, se decidiamo di giocare per poco tempo, ci sarà la possibilità di vincere in grande quantità. Nel momento in cui accadesse qualcosa di simile, arriva la parte più difficile. Fermarsi dopo una grande vincita. Questo è il modo migliore per usare la fortuna a proprio vantaggio.Ogni modalità di gioco, con le strategie adatte, può far alzare il tuo saldo in men che non si dica. Analizziamole singolarmente.● Le slots sono le più popolari. Sono programmate per grandi vincite nonostante piccole puntate.● La roulette è sicuramente uno dei giochi che più si presta a strategie nel casinò. Infatti vi sarà permesso di puntare sul colore, numero, colonna, riga o blocchi di numeri. Ovviamente ogni scelta comporta un diverso rapporto di vincita. Ad esempio indovinare un numero preciso nella roulette paga 35:1.● Il blackjack, come le slot, ha un RTP molto alto. I giocatori più esperti infatti possono ridurre al minimo le probabilità che vanno a loro sfavore. In questo modo riescono spesso a sottrarre al banco diverse quantità di denaro.● Il poker infine, è il gioco dove l’abilità e l’esperienza del giocatore ricoprono un ruolo fondamentale per vincere nel lungo periodo. Numerosi italiani, appassionati di poker, hanno investito tempo per studiare costantemente questo gioco. Si ritrovano a giocare numerosi tornei con premi molto elevati, creati appositamente da casinò in Italia. Inoltre esistono numerosi corsi online, anche in collaborazione con ex-dipendenti di casinò italiani, per chiunque fosse interessato a intraprendere la strada da pokerista.In sintesi, fortuna e abilità sono fattori fondamentali nei casinò. Agiscono con un peso diverso a seconda dei giochi. Nelle slots o nella roulette infatti la componente di bravura è praticamente nulla. Al contrario, nel poker e nel blackjack, il giocatore può aumentare la sua possibilità di vincita. È importante dedicare del tempo per ideare delle strategie di gioco funzionanti prima di pensare a fare soldi. I casinò, così come le scommesse sportive, devono essere momenti di divertimento con gli amici, e non solo un modo per avere più denaro.