Senatore del M5s difende il superbonus e critica le posizioni dell'assessore Frisoni e del governo Meloni

| 15:19 - 16 Marzo 2023

Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, ha criticato l'assessore Roberta Frisoni per l' analisi definita "parziale e contraddittoria" sui risultati del Superbonus edilizio 110%, sostenendo che parte delle sue conclusioni siano allineate con quelle della destra e del governo Meloni, che intendono cancellare la misura. Croatti ha riportato i dati del Censis a supporto della sua tesi: il 70% dei 69 miliardi ammessi a detrazione si sono ripagati grazie a un gettito fiscale di 43 miliardi già nelle casse dello Stato; nel 2021 il Pil è cresciuto del 7% grazie alle politiche espansive messe in campo nel 2020, tra cui il Superbonus.



Inoltre 390.000 edifici sono stati riqualificati in pochi mesi, nonostante le difficoltà e i tentativi del governo Draghi di cambiare continuamente il quadro normativo. Croatti elogia il Superbonus, "una misura democratica che ha consentito a centinaia di migliaia di famiglie italiane di avere case più sicure e bollette più basse, e che la sua cancellazione da parte del governo Meloni danneggerebbe solo i poveri".