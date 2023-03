Verucchio, si cerca nuovo gestore dell'ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica

Attualità

Verucchio

| 15:17 - 16 Marzo 2023

Iat di Verucchio.





È stato pubblicato in questi giorni il bando per l’affidamento triennale del servizio di gestione Informazione e Accoglienza Turistica (lo IAT) a Verucchio, con possibilità di rinnovo per due anni e proroga di ulteriori sei mesi. L’importo complessivo per la concessione del servizio, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga, è stimato in 192.500 euro al lordo di ogni onere ed IVA.



I soggetti interessati e abilitati (vedi il disciplinare di gara scaricabile sul sito Internet del Comune) avranno tempo fino alle ore 23.59 del 31 marzo per presentare la propria offerta sul portale Intercenter e partecipare così alla procedura di selezione interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti),



L’apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica virtuale il 3 aprile alle 9 mediante collegamento al link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

Eventuali altre sedute verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER e pubblicizzate sul sito internet del Comune di Verucchio, nella sezione dedicata alla gara all’interno della sezione "Amministrazione Trasparente", accessibile dalla home page – sottosezione "Bandi di Gara e contratti".

Il vincitore prenderà in carico il servizio a partire da lunedì 1 maggio.