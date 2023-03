Marignano, ecco le date dell'edizione 2023 della Notte delle Streghe

Eventi

L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano ha ufficializzato le date della Notte delle Streghe, in programma dal 21 al 25 giugno 2023.



L'edizione 2023 sarà interamente dedicata alle stelle, alle costellazioni e alle meccaniche celesti: un modo per celebrare il bicentenario dalla nascita di Padre Alessandro Serpieri, educatore, filosofo, scienziato ed astronomo, nato a San Giovanni in Marignano il 31 ottobre 1823.



Individuate le date, la macchina organizzativa si mette in moto. L'evento sarà costituito come da tradizione da mercatini, animazioni, stand gastronomici e spettacoli di compagnie italiane e internazionali. Prossimamente verrà organizzata la riunione tra le associazioni e le attività economiche del Comune, per avviare ufficialmente il percorso per la realizzazione dell'evento che, evidenzia l'amministrazione comunale marignanese, è sempre momento corale e condiviso con la comunità tutta.