Calcio Prima, Bellariva leader con il Morciano. Fabbri: 'Ci aspettano sei finali'

La rete di Alessandro Fabbri alla Bagnese nell'ultimo turno.

A sei giornate dalla fine del campionato, il Bellariva continua a stupire tutti: è leader assieme al Morciano (46 punti), a +2 sul Gatteo e a +4 sul Riccione, a +8 sulla sesta, la matricola Superga Cattolica che proprio domenica prossima sarà allo stadio di Rivazzurra l’avversario della formazione di Denis Morolli.



Nell’ultimo turno il Bellariva ha espugnato il campo della Bagnese con una rete di Alessandro Fabbri nel primo tempo: “Tonini ha lanciato Nanni sulla corsia mancina e dopo uno scambio col sottoscritto ha messo in mezzo la palla rasoterra nel cuore dell’area: ho controllato e di destro ho mirato all’angolo alla sinistra del portiere – racconta l’attaccante alla terza rete stagionale (più una in Coppa): anche le due reti precedenti contro Gatteo e San Lorenzo sono state in trasferta - .Nella prima frazione avremmo potuto segnare altri gol, siano stati un po’ spreconi negli ultimi sedici metri. Nella ripresa siamo rimasti in dieci (doppio giallo a Zamagni) e abbiamo stretto i denti difendendo compatti, con lucidità. Abbiamo saputo soffrire di squadra. Un bel segnale questo colpaccio”.



Una dedica per il gol?



“Lo dedico alla squadra e a tutti i tifosi che ci hanno seguito con passione fino a Bagno. Una rete che mi dà fiducia per il rush finale, del resto la squadra ha bisogno dei gol di tutti oltre che di bomber Bargelli (25 gol). Spero di segnare anche in casa”.



Come si vive questo momento nello spogliatoio?



“Con entusiasmo, non eravamo accreditati alla vigilia tra le big e invece ci troviamo a lottare per i playoff e soprattutto per il primo posto. Abbiamo fatto la bocca buona, ci godiamo il momento e faremo di tutto per mantenere vivo il sogno fino alla fine visto che all’ultima partita avremo in trasferta lo scontro diretto con il Morciano. Prima ci saranno altre cinque partite da giocare, in totale ci sono 18 punti a disposizione e tutto può succedere per cui non facciamo calcoli né tabelle: l’obbiettivo è cercare di raccogliere il massimo sempre, sbagliare il meno possibile. Ogni partita è una finale”.



Nel prossimo turno avete il compito più difficile: affrontate il Superga che è in lotta per i playoff mentre il Gatteo ha la Bagnese, il Riccione va a Perticara e il Morciano è in trasferta con l’Accademia Marignanese.



“Sulla carta è così, ma il campionato ha già dimostrato che le sorprese sono dietro l’angolo per cui ogni partita va affrontata con il coltello tra i denti e non ci sono risultati scontati. Quanto a noi, il Superga è un avversario tosto, viene da una vittoria, è in fiducia e annusa i playoff. La cosa bella è che il destino è nelle nostre mani: non dobbiamo sbagliare un colpo. La squadra lo sa, non ha pressioni e vive con la giusta mentalità il momento con uno spirito di forte coesione come non ho trovato in altri club. Ci manca l’ultimo step”.