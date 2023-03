A scuola di rispetto con Shakespeare: la bella iniziativa a teatro con gli studenti delle medie

Attualità

Rimini

| 14:54 - 16 Marzo 2023





Gli studenti riminesi del Liceo Linguistico Valgimigli e delle terze classi della Scuola Media Igea, hanno portato sul palco del Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina lo spettacolo dal titolo Shakespeare on stage: le contrastanti emozioni dell'adolescenza.



La serata ha avuto un grande successo grazie alla partecipazione di oltre 200 persone tra studenti e genitori, tanto da rendere necessario dividere lo spettacolo in due parti.

Fra il pubblico anche gli assessori all’istruzione Adele Ceccarelli e Michele Neri per le politiche giovanili del comune di Bellaria-Igea Marina.



In scena, atti teatrali recitati in inglese dagli studenti, integrati da pensieri e poesie scritti dai ragazzini delle medie sui temi ai quali quelle opere hanno dato spunti: amore e odio, senso di colpa, ruolo delle apparenze, conflitto con il padre, conflitto tra generazioni.

Anche i padri sono simbolicamente saliti sul palco, perché su sollecitazione delle insegnanti hanno scritto una lettera ai propri figli, parole poi lette a coppie dai ragazzi stessi.



“La grande partecipazione alla serata – commenta la prof. Sara Paolucci – ha sancito il successo di un progetto che ha visto gli studenti delle medie e delle superiori dialogare e condividere un percorso. È stato raggiunto un duplice obiettivo: uno didattico, con la suddivisione del lavoro sulle opere di Shakespeare; l’altro umano, perché si è giunti ad approfondire il rapporto fra genitori e figli con la lettura di testi letti sul palco, scritti dai primi e rivolti ai ragazzi”.



È l’epilogo del lavoro svolto durante il percorso di educazione civica previsto dal progetto RispettoSì promosso da Gruppo SGR per sensibilizzare sul tema del rispetto gli studenti delle scuole riminesi, coinvolgendo 60 classi nella provincia di Rimini (www.sgrscuole.it).



Rispetto significa responsabilità, comportamenti concreti attraverso i quali mettere in pratica un modo di vivere basato sulla capacità di includere, sul riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone.



Hanno realizzato lo spettacolo teatrale: le classi 3A,3B, 3D, 3E, 2E del Liceo Linguistico Valgimigli e 3A, 3B, 3C, 3D della Scuola media Igea.

Hanno collaborato gli insegnanti Alberto Biondi, Pamela Pasini, Francesco Vitale, Claudia Garibba, Cinzia Tizzi, Chiara Franchini, Mary Mercadante, Sara Paolucci e Paola Buda. Regia di Pier Paolo Paolizzi e Melissa Williams.



L’associazione Rompi il Silenzio, intervenuta nella preparazione delle classi del liceo, è stata destinataria della raccolta fondi svolta durante la serata.