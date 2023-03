Beccati mentre sfasciavano un'auto per saccheggiarla: serie di furti interrotta dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:52 - 16 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Nel pomeriggio di ieri (15 marzo) la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino ed uno tunisino per il tentato furto all’interno di due autovetture parcheggiate tra via Griffa e viale Regina Elena. Un ruolo determinante nella ricerca dei malviventi sono stati alcuni testimoni del primo dei due tentati colpi. Grazie alla loro descrizione fisica gli agenti sono riusciti ad individuarli mentre stavano compiendo un secondo furto. Sono stati infatti sopresi mentre sfasciavano il vetro di un'auto iniziando a rovistare al suo interno. I due verranno processati con la formula del rito direttissimo.