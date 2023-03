Incidente stradale a Uffogliano di Novafeltria: donna incinta elitrasportata in ospedale

Cronaca

Novafeltria

| 14:46 - 16 Marzo 2023

Una donna incinta di 35 anni è stata coinvolta in un incidente stradale a Novafeltria, in località Uffogliano, ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Bufalini per accertamenti. La donna era a bordo di un'utilitaria guidata da un'altra donna, che ha perso il controllo del mezzo, urtando un albero. Essendo incinta, la 35enne è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, per sottoporla ai controlli medici. In corso d'accertamento la causa dell'incidente. Sul posto, oltre al personale della Croce Verde, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri di Novafeltria.