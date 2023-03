Calcio: Young Santarcangelo promosso in Prima Categoria

Sport

| 14:01 - 16 Marzo 2023

Esplode la festa al Mazzola RIMINI WEB TV.



Young Santarcangelo - Colonnella 1-1



Y. SANTARCANGELO: Gregori, Depaoli, Rocchi, Zavattini (32' st Tosi Brandi), Grossi, Canarecci (47' st Nucci), Succi (23' st Chiussi), Azzurro, Dospinescu (1' st Guidetti), Semeraro, Zangoli (23' st Molari). A disp. Antonelli, Casali, Cipelletti, Magnani. All. Nicolini.

COLONNELLA: Dente, Dervishi, Zamagna, Orrù (40' pt Gorizia), Moretti, Polverini, Della Croce (23' st Manfroni), Dragovoja, Sapucci, Aluigi (25' pt Bucci, 31' st Giani), Celli. A disp. Giorgio, Fantini, Stentorei, Ciandrini, Semprini.



ARBITRO: Vittorelli di Rimini

RETI: 23' pt rig. Semeraro, 38' pt rig. Polverini.

AMMONIZIONI: Bucci, Sapucci, Dragovoja, Gorizia.



SANTARCANGELO Esplode la festa in casa Young Santarcangelo: il pari con la Colonnella regala ai gialloblu la matematica certezza della vittoria del campionato e della promozione in Prima Categoria. Il match si apre al 22' quando, su calcio di punizione, la barriera devia con la mano causando il calcio di rigore segnato poi da Semeraro. Al 37' Nicola Zavattini va vicinissimo al gol con un colpo di testa ravvicinato. Al 38' Dervishi viene atterrato in area e Polverini pareggia i conti su calcio di rigore. Nel secondo tempo la prima vera occasione è per Semeraro che all' 80' strozza troppo la conclusione facendo sfilare il pallone a fil di palo. Qualche minuto dopo Molari ha un'altra grande occasione ma il suo tiro viene respinto sulla linea da un difensore avversario.