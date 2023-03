Viabilità Rimini: chiuso per quattro giorni un tratto di via Tonale

Cronaca

Rimini

| 13:51 - 16 Marzo 2023

Per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, successivi a una rottura della condotta acquedottistica, si è reso necessario disporre nella via Tonale una temporanea regolamentazione della circolazione. Un intervento che prevede anche il successivo ripristino della pavimentazione stradale.





A partire dal lunedì 20 marzo - e fino al giovedì 24 - infatti è prevista la chiusura totale al traffico nel tratto della via Tonale che va dalla rotonda con la via Bagli, fino all'incrocio con via delle Piante. Un divieto di transito totale della circolazione, eccetto residenti, mezzi di soccorso e mezzi di polizia. L'accesso e il transito dei pedoni nel tratto interessato dai lavori, sarà comunque sempre garantito in totale sicurezza.

L'area sarà presieduta anche dalla Polizia Locale, per consentire una maggiore fluidità della circolazione stradale negli incroci più sensibili.