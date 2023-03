Rimini Calcio, Panelli verso il rinnovo. Il telefono di Santini 'molto caldo'

Sport

| 13:42 - 16 Marzo 2023

Tommaso Panelli ZAMAGNI.



Di Riccardo Giannini



Tommaso Panelli e il Rimini, un matrimonio che va verso il prolungamento. La firma del difensore classe 1994, da due stagioni in biancorosso, è molto vicina. Il procuratore Daniel Piconcelli ha incontrato il ds Andrea Maniero e c'è l'accordo su diversi punti. "Non parlerei di cose da limare", spiega il procuratore, c'è ancora riserbo ma la firma dovrebbe essere in sostanza una formalità. Il giocatore d'altro canto è stato tra i migliori in questa stagione e la sua conferma è un tassello fondamentale per il Rimini che verrà. "Tommaso ha dimostrato di essere un giocatore importante. Lui è ambizioso e vuole migliorarsi: questo è stato un anno di transizione, sia per lui che per il Rimini".



In scadenza, in casa Rimini, ci sono altri due assistiti di Piconcelli: l'attaccante Federico Mencagli e Andrei Tanasa. In questi due casi parlare di rinnovo è prematuro, ci saranno valutazioni da fare da entrambe le parti. Tanasa in questo momento è la terza scelta nel ruolo di regista, anche se in diverse partite ha giocato assieme a Pasa, impiegabile anche come mezz'ala. Mencagli ha ritrovato la condizione fisica, ha segnato due reti a Fermo e Carrara, è inserito negli schemi di Gaburro e nell'ambiente. I problemi fisici sembrano essere alle spalle. "Mencagli è un giocatore che ci sta alla grande in Serie C, può essere un protagonista a Rimini come Panelli. E sento che chiuderà bene la stagione. Spero che faccia un grande playoff, in caso di qualificazione".



Il Rimini in effetti rischia di dover rivoluzionare l'attacco. La conferma di Vano, in prestito dal Perugia con parte dell'ingaggio pagato dal Grifone, è sempre più difficile. Su Claudio Santini si sono già accesi i radar di diverse società. Mencagli, recuperato fisicamente, potrebbe essere una carta importante da giocare. Le ultime gare stagionali saranno importanti anche nell'ottica di impostare la squadra per il futuro.