Maxi incidente in A14, quattro auto coinvolte: traffico paralizzato e code chilometriche

Cronaca

Riccione

| 13:33 - 16 Marzo 2023

Incidente nel tratto di A14 tra Riccione e Cattolica in direzione sud.

Scontro a catena tra quattro auto in A14 nel tratto tra Riccione e Cattolica in direzione Sud. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di questa mattina (16 marzo). Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Notevoli invece sono stati i disagi per quanto riguarda il traffico autostradale: bloccato da parte della Polizia autostradale e paralizzato da lunghe code chilometriche. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze e l'elisoccorso. Non si hanno ancora dati sul numero di persone coinvolte e né di feriti.