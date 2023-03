Cammino di San Francesco, in arrivo fondi statali per potenziare il turismo religioso

Attualità

Rimini

| 12:57 - 16 Marzo 2023





Il Ministero del Turismo ha accolto la candidatura, presentata dall’associazione "I Cammini di Francesco in Emilia Romagna", includendo il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna nel catalogo dei cammini religiosi italiani.



"Si tratta di un risultato importante per diversi motivi - spiega il presidente dell'associazione Franco Boarelli - Innanzitutto l’istituzione del catalogo contribuisce a evidenziare la specificità dei cammini religiosi rispetto ad altri cammini storici, o a trekking tematici". Questo permette al Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna di essere oggetto di promozioni mirate. Inoltre saranno finanziati progetti di adeguamento di immobili pubblici, totalmente o parzialmente inutilizzati, finalizzati all'attivazione di servizi per i pellegrini.



"Per il Cammino di San Francesco sono poi da considerare queste opportunità in riferimento alle scadenze dei prossimi anni - argomenta Boarelli - Con il 2023 è iniziata una serie di anniversari importanti: l’800° della Regola francescana e del primo presepe che Francesco volle realizzare a Greccio; nel 2024 l’800° dell’impressione delle Stimmate sul monte della Verna; il 2025 sarà Anno giubilare per tutta la Chiesa e l’ottavo centenario del Cantico delle creature; nel 2026, il 3 ottobre, l’800° della morte di Francesco".



Il risultato, chiosa Boarelli, "rende merito al lavoro fin qui svolto e d’altro canto aumenta la responsabilità, nostra e di tutti gli attori: enti pubblici, operatori dell’ospitalità, soggetti religiosi presenti lungo il Cammino. Siamo ora impegnati verso il Ministero a mantenere i requisiti che hanno reso possibile il buon esito della candidatura e a garantire la collaborazione necessaria all’ottimizzazione degli interventi previsti".