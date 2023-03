Bellaria, torna il progetto 'siamo nati per camminare': 25 scuole coinvolte

Attualità

12:25 - 16 Marzo 2023

Il progetto “Siamo nati per camminare” è pronto a tornare nelle scuole di Bellaria Igea Marina. Dal 20 al 31 marzo, con il claim “Leggiamo la città camminando” scelto per questo 2023, l'Amministrazione Comunale rinnoverà quindi il proprio impegno e la propria adesione, in collaborazione con gli istituti comprensivi “Bellaria” e “Igea”, all'iniziativa promossa dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPAE che coordina la Rete Regionale dei CEAS.



Se nel 2022 il tema chiave del progetto era stata la valorizzazione del gioco attraverso un percorso pedagogico educativo che chiamò gli alunni a individuare il proprio gioco di strada preferito, quest'anno le finalità dell’iniziativa si legano allo spirito di osservazione, chiamando i ragazzi a leggere la realtà catturando le dinamiche quotidiane di strade e piazze, cogliendone gli aspetti positivi e quelli negativi. Tutto questo avverrà attraverso una mobilità dolce, a piedi o con mezzi sostenibili che favoriscano una riflessione attenta e consapevole.



Nel concreto, le classi coinvolte, un totale di venticinque tra scuole primarie e secondarie di primo grado, verranno sensibilizzate migliorando le proprie performance in termini di sostenibilità nel tragitto casa-scuola, e parteciperanno a un concorso creativo elaborando un testo scritto da inviare alla Regione: un lavoro che racconti la città e le esperienze delle diverse classi attraverso lo sguardo dei ragazzi. Gli stessi testi prodotti in aula verranno poi valorizzati e portati a conoscenza della comunità in occasione della “Festa di Primavera” che l’Amministrazione sta organizzando per il prossimo 26 marzo in piazzetta Fellini, di fronte alla Biblioteca Comunale.