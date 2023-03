'L'amica geniale a fumetti' prossimo appuntamento della stagione teatrale a Novafeltria

Eventi

Novafeltria

| 11:38 - 16 Marzo 2023

Una scena dallo spettacolo - foto Fabio Fiandrini.

Un fine settimana denso di appuntamenti al Teatro Sociale che si apre sabato sera 18 marzo alle ore 21 con il quarto spettacolo della Stagione Teatrale: in scena L'amica geniale a fumetti, della pluripremiata compagnia teatrale Fanny e Alexander - che ha appena celebrato felicemente il trentennale della propria attività - un lavoro a partire dall'opera iconica di Elena Ferrante. Già ciclo di romanzi, serie televisiva, spettacolo teatrale, L'amica geniale è diventata ora una graphic novel, con l'adattamento di Chiara Lagani e le illustrazioni di Mara Cerri. Proprio dalla graphic novel è nato un appassionante lavoro teatrale che dona un nuovo punto di vista sulla celebre storia dell'amicizia tra le due protagoniste del libro, grazie all'incontro tra la sensibilità artistica di Mara Cerri, una delle migliori illustratrici contemporanee, e la sapienza narrativa di Chiara Lagani, drammaturga e attrice, fondatrice di Fanny & Alexander. Chiara Lagani recita in scena i testi di Elena Ferrante nella riduzione che ne ha fatto per il fumetto composto assieme a Mara Cerri. Alle sue spalle corrono i disegni animati tratti dal libro, per dar corpo e volto ai momenti evocati dalle parole del racconto. La storia dell'amicizia tra Raffaella ed Elena, Lila e Lenù. Un legame indissolubile che inizia con due bambine che si prendono per mano – per trovare il coraggio di affrontare Don Achille, l'orco della loro infanzia – e segue passo dopo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo sfondo, un rione miserabile della Napoli anni Cinquanta, città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano a delinearsi con nettezza. Dopo lo spettacolo Dialogo con Mara Cerri e Chiara Lagani a cura di Isadora Angelini. Mara Cerri sarà disponibile per uno speciale firma copie del libro. Teatro aperto dalle 20.30 per il Foyer Fiorito, aperto prima e dopo gli spettacoli.



Inaugura invece domenica pomeriggio 19 marzo alle ore 17, la rassegna "Dove comincio io finisci tu" rivolta ad un pubblico di tutte le età, con un lavoro dedicato alle Fiabe Italiane di Italo Calvino, a cura del Teatro Patalò, compagnia residente al Teatro Sociale. Lo spettacolo, nato in una prima versione per la radio, è frutto di un ricco processo di creazione che esplora una dimensione vocale e canora di incontro tra età diverse. Le voci in scena sono infatti di quattro generazioni: Daniel Angelini, musicista di inestimabile esperienza, conduce il filo sonoro e musicale in dialogo con le voci degli attori Luca Serrani e Isadora Angelini e dei loro figli Edoardo e Agata. Una famiglia viaggiante che invita il pubblico ad un incontro intorno al fuoco delle fiabe, ad un concerto per bruciare la paura. Teatro per tempi difficili.