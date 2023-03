Ciclista investito sulle strisce da auto a Rimini: lievi traumi ma niente di grave

Cronaca

Rimini

| 11:24 - 16 Marzo 2023

Il luogo dell'incidente.

Questa mattina, in via Flaminia a Rimini, un giovane ciclista è stato investito da un'auto guidata da un anziano mentre attraversava sulle strisce in sella alla sua bicicletta. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, il ciclista è stato colpito dalla macchina e successivamente è caduto sull'asfalto, riportando alcuni traumi che lo hanno costretto a ricorrere al pronto soccorso dell'ospedale di Rimini. Fortunatamente, non sembrerebbe che le sue condizioni siano gravi. Gli agenti della polizia locale sono giunti sul posto pochi minuti dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 11.