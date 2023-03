Vela, Regata Zonale Optimist a Rimini valida per la selezione per europei e mondiali

Sport

Rimini

| 10:22 - 16 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Saranno quasi 150 i velisti provenienti da quattro diverse Regioni che faranno rotta su Rimini in occasione della Regata Zonale Optimist (divisione A e divisione B), organizzata dallo Yacht Club Rimini, in programma nella giornata di domenica 19 marzo nelle acque della Marina di Rimini. Si tratta di una tappa del campionato zonale Optimist (monoscafo dotato di vela), aperta però anche agli equipaggi provenienti anche da altre Zone della Federvela.





Di fatto l'appuntamento di domenica rappresenta un vero e proprio banco di prova in vista della competizione più attesa, la Selezione Interzonale Optimist che andrà invece in scena il fine settimana successivo, dal 25 al 26 marzo sempre nelle acque riminesi. La Selezione Interzonale è valida infatti per il passaggio alle selezioni nazionali per i Campionati Europei e Mondiali.







La regata di domenica 19 marzo è aperta ai timonieri di età compresa tra i 9 e i 15 anni. Quindici saranno i rappresentanti dello Yacht Club Rimini pronti a prendere il largo e darsi battaglia, guidati dai coach Fabrizio ‘Bicio’ Marzocchi (juniores) e Ludovica Gabellini (cadetti). Insieme a loro ci saranno velisti provenienti da tutta l'Emilia-Romagna, dalle Marche, dal Veneto e dal Friuli-Venezia-Giulia.







“Per i velisti – spiega Luca D’Apote, direttore sportivo vela derive dello Yacht Club Rimini - sarà un test molto importante in vista del weekend successivo, quando la nostra città ospiterà la Selezione Internazionale Optimist. Sarà una gara estremamente divertente e spettacolare, e allo stesso tempo dall’alto livello tecnico, che vedrà scendere in acqua giovani provenienti da varie parti d’Italia. Alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi un sincero in bocca al lupo per le manifestazioni che li vedranno protagonisti”.