Mutui prima casa, a Rimini l'importo medio richiesto è il più alto in Regione

Attualità

Rimini

| 10:13 - 16 Marzo 2023

Immagine di repertorio - foto (c)Paegag.

Secondo l'analisi di Facile.it e Mutui.it, nel secondo semestre del 2022 l'importo medio richiesto per un mutuo prima casa in provincia di Rimini è stato pari a 156.027 euro, il valore più alto rilevato in Emilia-Romagna.

Se a livello regionale gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, in media, 142.996 euro - in calo rispetto allo stesso periodo del 2021 (-4,4%) - guardando alle richieste a livello provinciale emerge che l'area dove è stato rilevato l'importo medio più alto è quella di Rimini (156.027 euro), seguita da Bologna (154.725 euro). Valori inferiori alla media regionale per Ravenna (142.193 euro), Modena (141.050 euro), Parma (138.691 euro) e, staccata di un soffio, Forlì-Cesena (138.005 euro). Chiudono la classifica Piacenza (132.181 euro) e Reggio Emilia (131.889 euro).

Dati interessanti emergono anche se si guarda al tipo di tasso cui vengono indicizzati i finanziamenti emiliano-romagnoli per l’acquisto della prima casa. Se a livello regionale il 64% delle domande totali presentate erano per un tasso variabile/variabile con cap, la tendenza a prediligere questa tipologia di tasso ha riguardato anche le singole province; la percentuale di finanziamenti variabili sul totale delle richieste arriva addirittura al 68% in provincia di Ravenna.