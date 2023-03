Piergiorgio Odifreddi a Misano per parlare di Bertrand Russell

Eventi

Riccione

| 10:08 - 16 Marzo 2023

Piergiorgio Odifreddi.

Prosegue con successo la rassegna Ritratti d'autore - i classici che aiutano a vivere. Protagonista dell'appuntamento di venerdì 17 marzo è il matematico Piergiorgio Odifreddi e il ritratto è quello di Bertrand Russell, uno dei più prolifici e influenti intellettuali del XX Secolo: matematico, filosofo, saggista, divulgatore scientifico, libero pensatore, anticlericale, pacifista, i suoi libri hanno influenzato schiere di pensatori e di persone comuni e gli sono valsi il premio per la letteratura nel 1950.



"Non potremo ovviamente citare tutti i 100 libri che Russell ha scritto nei 98 anni della sua lunga vita – dice Odifreddi-, ma ci concentreremo su alcuni dei più esemplari e significativi: "Introduzione alla filosofia matematica", "L'ABC della relatività", "Perché non sono cristiano", "Matrimonio e morale", "La saggezza dell'Occidente" e i tre volumi della sua "Autobiografia" .



Tutti gli incontri della rassegna Ritratti d'Autore sono in programma al Teatro Astra con inizio alle ore 21:00.