Rimini, un negozio a disposizione dei talenti emergenti della moda

| 09:56 - 16 Marzo 2023

Yuri Scarpellini nel suo negozio.

Un piccolo museo-laboratorio, dove poter dare spazio e voce alla creatività di giovani e meno giovani talenti. È la nuova idea dell’imprenditore riminese Yuri Scarpellini, già padre delle note t-shirt ‘Happiness’ e ora direttore artistico del marchio ‘Daidaidai’. Scarpellini, infatti, ha deciso di aprire il suo negozio-scrigno, situato a Rimini, in via Destra del porto, a chi desidera portare alla ribalta le proprie creazioni.

“Volevo dar vita a un punto di ritrovo e di condivisione - spiega l’imprenditore riminese – dove giovani e meno giovani talenti possano esprimere la propria creatività tra capi vintage rivisitati. Io lascerò il mio negozio per un giorno a chiunque voglia presentare le proprie piccole collezioni, con la possibilità anche di interagire con me in diretta, dando vita a nuovi capi, unici nel loro genere, grazie anche ai miei telai serigrafici. Ognuno potrà sentirsi, per un giorno alla settimana, uno stilista all’interno di un piccolo show-room e respirare così, non solo l’aria di mare, ma quella del mondo della moda. Ma soprattutto desidero dare la chance a tanti di farsi conoscere grazie al proprio talento”.