La cantautrice riminese Cristina Di Pietro duetta con Mario Lavezzi

Attualità

Rimini

| 09:49 - 16 Marzo 2023

Mogol, Cristina Di Pietro e Mario Lavezzi.

Sarà in uscita il 17 marzo ‘Una storia infinita ’, il nuovo brano di Mogol e Lavezzi cantato in duetto da Mario Lavezzi e Cristina Di Pietro. La cantautrice e pianista riminese che dal 2020 collabora col grande music-maker, ha avuto l’onore di prestare la sua voce per questo inedito firmato dai due pilastri della musica italiana che sarà il singolo di lancio dell’album ‘Capolavori Nascosti’, una raccolta di brani sintesi di anni di connubio artistico Mogol/ Lavezzi. Il Videoclip del singolo è stato interamente girato al CET di Mogol, Centro Europeo di Toscolano.



L’album sarà presentato i 17 marzo alla Feltrinelli di Roma, ore 18:00 e si potrà trovare sulle principali piattaforme digitali: Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon music. Un vero traguardo per la nostra giovane artista riminese che continua a regalarci novità e soddisfazioni, dalla sua iniziale partecipazione a the Voice of Italy, alla ricca rosa di concerti che offre ogni anno, al suo disco ‘Riflessi’, fino all’incontro con Mario Lavezzi che l’ha scelta per accompagnarlo piano e voce nel tour ‘E la vita bussò’ per i suoi 50 anni di carriera nei principali teatri italiani.



Lunedì 20 Cristina sarà ospite col Maestro Lavezzi nella trasmissione televisiva di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’ condotta da Serena Bortone, in onda dalle ore 14:00.