'Mi ha minacciata e presa a pugni': denuncia l'ex compagno. L'uomo assolto

Cronaca

Rimini

| 09:30 - 16 Marzo 2023

Foto di repertorio.





Un 34enne cubano, residente a Riccione, è stato assolto per insufficienza di prove dalle accuse di minacce e lesioni personali, in un processo nato dalla denuncia della ex compagna, una donna italiana di 48 anni, che non si è costituita parte civile.



I fatti contestati risalgono al 27 dicembre 2019: la denunciante aveva contattato la fidanzata dal suo ex, dicendole di avere le prove sul fatto che l'uomo fosse un traditore seriale. L'incontro era stato fissato nell'ufficio della 48enne, ma secondo il racconto di quest'ultima, l'imputato aveva fatto irruzione, prima proferendo minacce ("Ti spacco la faccia"), poi passando all'azione, afferrandola per i capelli, facendola cadere a terra e colpendola con pugni in testa e schiaffeggiandola al volto.



Una ricostruzione dei fatti smentita dall'accusato, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi: la difesa ha evidenziato che il referto del pronto soccorso riportava solamente un'ecchimosi al braccio (prognosi di 7 giorni) e non segni di violenza sul volto o sul capo, che non potevano non essere lasciati da colpi inferti da un uomo di corporatura muscolosa e robusta. Ecchimosi che la difesa ha ricondotto a un momento di tensione tra le due donne e che la 48enne si era procurata strappando con forza la borsa dal braccio della compagna del suo ex.