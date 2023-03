Calcio Eccellenza: Diegaro sfata il tabù casalingo, Coriano ko 2-1

Sport

| 09:06 - 16 Marzo 2023

Tropical Coriano sconfitto 2-1 dal Diegaro.



Diegaro - Tropical Coriano 2-1



DIEGARO: Foiera, Panzavolta (26' st Bartoletti), Magi, Pagliarani G., Lo Russo, Zannoli, Pagliarani (30' st Garattoni), Pertutti (30' st Morganti), Longobardi, Noschese, Casalboni (26' st Belward). A disp. Fabbri, Podo, Candoli, Siboni, Vitali. All. Cucchi.

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Perazzini (32' st Tamagnini), Ceccarelli (44' Cecchini), Ariyo, Anastasi, Rossi, Pirini (16' st Marmo), Enchisi, Carrera, Scarponi, Protino. A disp. Leardini, Guidi, Mularoni, Bartolucci, Luvisi, Donati. All. Scardovi.



ARBITRO: Hafidi di Ravenna.

RETI: 28' pt rig. Longoardi, 43' pt rig. Scarponi, 12' st Noschese.

AMMONITI: Enchisi, Rossi, Zannoli, Garattoni.



DIEGARO Convincente vittoria del Diegaro a spese del Coriano: i ragazzi di Cucchi dopo 5 partite sfatano il tabù casalingo. Ritmi alti, le due squadre partono bene e con convinzione, ma le difese annullano i rispettivi attacchi. Gli equilibri si sbloccano al 28': fallo di Anastasi su Longobardi in area, il bomber classe '82 non perdona dal dischetto. Sempre su rigore arriva il pari del Tropical Coriano: Protino atterrato in area, Scarponi infila sulla destra di Foiera. A fine tempo Bianchini neutralizza a terra il tentativo di Casalboni. Avvio di ripresa con Coriano pimpante, ma Scarponi viene murato da Foiera. Al 57' Noschese vede il portiere fuori dai pali e lo infila sotto l'incrocio dei pali da una trentina di metri. I riminesi prendono in mano il pallino del gioco e tengono sotto pressione la difesa avversaria, che si salva su Scarponi con Lo Russi e Bartoletti. In ripartenza Morganti pennella per la testa di Longobardi, che mette di poco a lato.