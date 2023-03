Calcio Eccellenza: Karapici immarcabile, Cattolica ko con il Granamica (3-1)

Sport

Cattolica

| 08:56 - 16 Marzo 2023

Cattolica sconfitto 3-1 dal Granamica.



Granamica - Cattolica 3-1



GRANAMICA: Treggia, Armaroli, Maietti, Maione, Chiossi (47' st Cavalieri), Caselli, Finessi, Baldazzi (42' st Bilio), Xhuveli (20' st Capitanio), Karapici (47' st Nito), Zattini. A disp. Barbieri, Marchesi, Cavina, Chinappi, Tomatis. All. Marchini.

CATTOLICA: Moscatelli, Porcelli, Togni, Bulli (41' pt Monetto), Mariotti, Cuomo, Giosué (37' st Bruni), Mastrogiacomo (35' st Miletta), Docente, Palumbo, Ziroli (17' st Cestra). A disp. Mariani, Medici, D'Andrade, Gasparini. All. Pessina.



ARBITRO: Manassero di Piacenza.

RETI: 21' pt, 13' st e 18' st Karapici, 27' pt Ziroli.

AMMONITI: Docente, Mastrogiacomo, Mariotti.



GRANAROLO DELL'EMILIA Karapici trascina il Granamica che rifila tre reti al Cattolica nel turno infrasettimanale disputatosi ieri (mercoledì 15 marzo). I locali padroni del campo e in vantaggio al 21' con Karapici che intercetta un cross a mezz'altezza e inventa un pallonetto che beffa Moscatelli a metà strada tra la porta e l'uscita. Il Cattolica trova in un flash il pari: spunto di Ziroli che salta Maietti e infila sul primo palo di potenza. Karapici riporta in vantaggio il Granamica al 58' con una girata mancina a incrociare sul palo opposto. Ancora Karapici firma la tripletta al 63' sfruttando un'azione personale di Finessi.