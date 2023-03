Ecco i "10 pilastri della salute": conferenza medico nutrizionale al Keto Bar di Rimini il 17 marzo

Eventi

Rimini

| 15:48 - 16 Marzo 2023

Il Dottor Samuele Valentini, nutrizionista sportivo e clinico di Rimini.

"I 10 pilastri della salute" è il titolo della conferenza in programma Venerdì 17 marzo alle ore 19:00 al Keto Bar & Restaurant del centro storico di Rimini (via Serpieri 17), tenuta dal Dottor Samuele Valentini, nutrizionista sportivo e clinico di Rimini.

E' possibile cenare e/o fare aperitivo ketogenico durante la conferenza. L'evento prevede infatti l'offerta di un drink e tagliere misto al prezzo di 15 euro, con prenotazione obbligatoria al numero 0541 1843169.



Il Dottor Samuele Valentini, specializzato in nutrizione sportiva e clinica, guiderà i partecipanti alla scoperta dei dieci pilastri della salute, fornendo informazioni e consigli utili per migliorare il benessere psicofisico, prevenire e trattare le malattie cronico-degenerative, nonchè vivero a pieno.



Durante il seminario il Dottor Valentini parlerà di stile di vita dei nostri antenati, alimentazione più sana e conforme all'uomo, movimento e allenamento, nonchè ritmo circadiano, digiuno, esposizione al freddo, ma anche terapie innovative e tecniche di biohacking per il miglioramento di mente e corpo, mettendo in luce l'importanza di una vita equilibrata, sana e di una persona organica come soluzione ai problemi di salute attuale.



La serata si concluderà con un aperitivo gustoso, a base di un drink e tagliere misto ketogenico (senza zuccheri), durante il quale i partecipanti potranno scambiarsi opinioni e riflessioni sulla conferenza appena conclusa. Sarà un occasione anche per avanzare domande e curiosità al Dott. Valentini, su alimentazione, sport e salute in generale.



L'evento è aperto a tutti coloro che vogliono prendersi cura del proprio benessere, senza distinzione di età o condizione fisica. La partecipazione dunque è consigliata a chi desidera approfondire le proprie conoscenze in campo medico-nutrizionale e acquisire strumenti utili per migliorare la propria qualità di vita.



In un'epoca in cui lo stile di vita frenetico e lo stress quotidiano possono minare il benessere psicofisico, è importante dedicare del tempo alla cura di sé stessi. L'evento organizzato dal Keto Bar & Restaurant di Rimini offre un'occasione preziosa per fare un passo verso una vita più sana e felice.