Cattolica: ambulanti "sfrattati" dal lungomare dopo 21 anni

| 07:53 - 16 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Un gruppo di ambulanti che hanno operato per 21 anni lungo il lungomare sono stati "sfrattati" dall'Amministrazione Foronchi, mettendo a rischio il futuro di 19 attività e altrettante famiglie. Gli artigiani sostengono che, durante la presentazione del progetto del lungomare, l'ex sindaco Mariano Gennari aveva confermato la loro presenza una volta ultimati i lavori. Tuttavia, la decisione dell'amministrazione di non includere i loro banchi sul lungomare sembra essere stata una scelta politica per mantenere lo spazio il più libero possibile. Gli artigiani hanno proposto di ridurre le dimensioni dei loro banchi per andare incontro all'amministrazione, ma la nuova proposta prevede solo 10 banchi. Gli artigiani sostengono che c'è abbastanza spazio per tutti sul lungomare e che lo spostamento in piazza del Mercato o sul lungo Ventena rappresenterebbe una grossa perdita commerciale per loro.