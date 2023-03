Basket giovanile, RBR: l'Under 15 stecca contro la Virtus (87-60)

Sport

Repubblica San Marino

| 00:30 - 16 Marzo 2023

Settimana di transizione per il settore giovanile della Rinascita Basket Rimini. L’Under 19 d’Eccellenza osserva il riposo, per lo svolgimento del ritiro dell’Italia Under 20, tornerà in campo lunedì (20 marzo) sul parquet del Lanciano. L’Under 17 d’Eccellenza sempre targata Angels/Rbr fa esordio nella terza fase del torneo, si gioca sabato (18 marzo) al palaSgr contro Piacenza. Palla a due alle 16. L’Under 15 d’Eccellenza targata IBR/RBR è stata l’unica a scendere in campo: sconfitta sul campo della Segafredo Bologna.





UNDER 15 D’ECCELLENZA



Virtus Segafredo Bologna – IBR/RBR 87-60 (26-16, 17-18, 22-13, 22-13)



IBR/RBR: Tassani 6, Frisoni, Bracci, Almasi 6, San Martini 11, Longo 4, Arcangeli, Ruggeri 14, Ronci 6, Ciancarelli 3, Altini 2, Ricci. All.: Carasso. Ass.: Gollinucci, Verni, Miriello.



Amara sconfitta per gli Warriors Under 15 in trasferta contro la corazzata Virtus Bologna. Prima partita della seconda fase per Ibr che incontrerà diverse squadre blasonate. La Virtus non è sicuramente una squadra semplice da affrontare e dimostra il suo valore già a partire dai primi minuti di gioco, realizzando un parziale di 16-4 dopo solo 5' del primo quarto. I riminesi storditi dall'aggressività difensiva degli avversari prendono le misure e iniziano a ricucire lo svantaggio chiudendo il primo quarto con il punteggio di 26-16.



Nel secondo quarto gli Warriors riescono a limitare le conclusioni degli avversari e trovano dei buoni tiri che gli consentono di tornare a soli 7 punti di svantaggio (35-28). La Virtus non si lascia impressionare e riesce a rimanere in testa. Rimini nonostante non riesca a passare in testa vince il parziale del secondo quarto con il punteggio di 17-18. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il punteggio di 43-34.



Nel secondo tempo nonostante la richiesta dello staff tecnico di Ibr di aumentare l'attenzione difensiva, i padroni di casa continuano a macinare canestri e a mettere in difficoltà l'attacco dei riminesi con una pressione difensiva costante che porta a svariati palloni persi per i riminesi. Vince la Segafredo Bologna con il punteggio di 87-60. Una sconfitta che deve motivare i nostri ragazzi ad impegnarsi ancora di più per cercare di tenere testa a tutte le squadre comprese quelle più blasonate.



Prossima partita sabato 18 marzo, alle 16, alla palestra Carim contro Vis Ferrara.