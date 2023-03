Aggredito da un cane durante la passeggiata, 27enne finisce in ospedale con 40 punti di sutura

Cronaca

Rimini

| 18:52 - 15 Marzo 2023

Esemplare di cane Pastore del Caucaso, foto repertorio.

Questa mattina (mercoledì 15 marzo) un 27enne riminese è finito in ospedale, dopo essere stato aggredito da un cane di razza Pastore del Caucaso. I morsi dell'animale gli hanno procurato una profonda ferita sul volto che è stata suturata, al pronto soccorso dell'Infermi, con una quarantina di punti. Ora sui fatti indagano i Carabinieri: il 27enne ha infatti presentato querela contro il padrone del cane.



I fatti sono avvenuti intorno alle 7.30 a San Giuliano Mare, in via Ortigara. Il 27enne stava portando al guinzaglio il suo cane, un Alaskan Malamute, quando ha incrociato l'uomo con il Pastore del Caucaso al guinzaglio. I due animali hanno iniziato a litigare e la colluttazione tra i cani, entrambi di grossa taglia, ha fatto cadere a terra il ragazzo, che a quel punto è stato aggredito e morso dal Pastore del Caucaso: le ipotesi sono che l'animale abbia strattonato il suo padrone per liberarsi del guinzaglio o che sia stato quest'ultimo a perdere la presa. Dettaglio su cui sono concentrati gli accertamenti dei Carabinieri.