Dopo la partecipazione a 'Lol' Paolo Cevoli riporta la comicità romagnola a Cattolica

Eventi

Cattolica

| 16:07 - 15 Marzo 2023

Paolo Cevoli.

Paolo Cevoli è il protagonista dello spettacolo che venerdì 17 marzo (ore 21, biglietti da 17 a 25 euro) va in scena al Teatro della Regina, un monologo in cui l’attore romagnolo partendo dal titolo del singolo di Gianni Morandi, Andavo ai 100 all’ora, percorre un viaggio in quegli anni immaginando di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino.





“Era il 1962. E in quegli anni andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità… Oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion trasporto suini….”.

L’incipit è nel classico stile Cevoli, l’introduzione a un racconto che l’attore fa ai nipotini attraverso una carrellata di cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la tv era in bianco e nero, non esistevano il politicamente corretto, la raccolta differenziata e gli apericena.

Una narrazione personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri non per dire che “una volta era meglio…”, ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Sarà invece la danza il prossimo spettacolo sul palcoscenico del Regina, grazie alla compagnia RbR illusionisti della danza che venerdì 24 marzo porta a teatro Canova svelato, un’originale interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura, le opere d’arte del Maestro prenderanno forma nel mondo contemporaneo e Canova sarà la guida di questo viaggio scenico per un’esperienza danzante visionaria.