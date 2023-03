Elio Germano riporta in vita Pirandello: all'Astra uno spettacolo inedito con visori di realtà aumentata

Eventi

Bellaria Igea Marina

16:02 - 15 Marzo 2023

Elio Germano.

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina arriva Pirandello in realtà virtuale grazie alla regia e all’interpretazione di Elio Germano che riscrive Così è (se vi pare), classico del teatro del Novecento, che diventa Così è (o mi pare), in scena sabato 18 marzo in doppia replica (ore 17.00 e ore 21.00) entrambe le repliche sold out!



È il primo spettacolo completamente virtuale, senza attori e attrici presenti fisicamente, del cartellone 2022-23 del Cinema Teatro Astra: una commistione tra cinema e teatro perfetta alla vocazione del luogo. La fruizione di Così è (o mi pare) avviene infatti con appositi visori.



Elio Germano cala il testo pirandelliano nella società moderna, dove “spiare” l’altro risulta ancora più semplice grazie all’uso dei nuovi media. Tramite cuffie e visori il pubblico si trova a essere non più a teatro, ma all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia, più precisamente all’interno del corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto: il Commendator Laudisi, anziano padre di Lamberto, su una sedia a rotelle, invenzione non presente nel copione originale. Si apre così la possibilità di un’esperienza unica nel suo genere, utile alla finalità del racconto e alla riflessione sul tema pirandelliano di cosa sia reale e cosa sia vero.



Attraverso la visione simultanea, lo spettatore si trova immerso nella stessa vicenda a cui assistono gli altri, ma può scegliere lui dove e cosa guardare. Contemporaneamente, nello stesso spazio, altre persone fanno la sua medesima esperienza, tanto che al termine è possibile confrontarsi rispetto a quanto visto e sperimentato. Esattamente come a margine di uno spettacolo teatrale o di un film.



Oltre ad Elio Germano compaiono sulla scena virtuale Gaetano Bruno, Serena Barone, Michele Sinisi, Natalia Magni, Caterina Biasiol, Daniele Parisi, Maria Sole Mansutti, Gioia Salvatori, Marco Ripoldi, Fabrizio Careddu, Davide Grillo, Bruno Valente, Lisio Castiglia, Luisa Bosi, Ivo Romagnoli e con la partecipazione di Isabella Ragonese attrice amata dal pubblico teatrale, cinematografico e televisivo e di Pippo Di Marca, una delle figure centrali dell'avanguardia teatrale italiana.



Questa in breve la trama: in un salotto dell’alta borghesia si sviluppa la commedia di Luigi Pirandello che mette in discussione l’idea di “verità assoluta”: un intero paesino viene turbato dall’arrivo del signor Ponza e della signora Frola, un genero e sua suocera che sembrano raccontare versioni diverse di una stessa storia con “protagonista” la moglie e figlia, la signora Ponza. I cittadini non sanno più a chi e a che cosa credere, ma non possono smettere di indagare alla ricerca di una verità che, forse, non esiste.



Ingresso Biglietto unico € 20.00 Biglietti in vendita sul circuito www.liveticket.it



Tutto il programma su www.teatroastrabim.it - info@teatroastrabim.it – tel. 39 351 53 65 686. FB: Cinema Teatro Astra BIM - IG: cinemateatroastra_bellaria