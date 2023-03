Floyd Quartet: i primi anni psichedelici dei Pink Floyd nel concerto di Verucchio

Eventi

Il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio ospiterà il concerto dei Floyd Quartet, che ripercorreranno i primi anni psichedelici dei Pink Floyd dal 1967 al 1972, utilizzando strumentazione vintage come Fender Vintage, Binson Echorec e Gong. Il concerto si svolgerà il 17 marzo 2023 alle ore 21.15 e includerà brani come "Astronomy Domine", "Echoes" e "Set controls for the heart of the sun". L'ingresso costa €15,00 (€13,00 per under 25 e over 65) e le prenotazioni sono disponibili online o tramite telefono 320 576 9769.