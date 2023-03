Calcio Eccellenza: Pietracuta, colpo salvezza. Classe battuto 2-0

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:23 - 15 Marzo 2023

Filippo Fabbri.



Pietracuta - Classe 2-0



PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fe., Giannini, Fabbri Fr. (38' st Giacobbi), Masini, Fabbri Fi., Zannoni (19' st Contadini), Fratti (36' st Tomassini), Evaristi (47' st Stavola), Galli (31' st Bellavista). A disp. Fabbri D., Cobo L., Cobo M., Pasolini. All. Fregnani.

CLASSE: Baldassarri, Stefani (36' st Pirazzoli), Okonkwo, Andreani (1' st Polidori), Licka, Cappello, Maretti (31' st Ferrari), Merciari (9' st Bottini), Centofanti, Fogli, Santucci (1' st Frisari). A disp. Stella, Bottini, Santarelli, Gordini. All. Succi.



ARBITRO: Leoni di Pisa

RETI: 17' pt Fabbri Fi., 40' pt rig. Fratti.

AMMONITI: Fabbri Fr., Fabbri Fe., Santucci, Succi (all. Classe)



PIETRACUTA Un Pietracuta autorevole conquista tre punti pesantissimi a spese del Classe, aumentando a 9 punti il distacco dai ravennati, la prima delle due squadre dei playout: la seconda, il Sant'Agostino, gioca alle 20.30 con il Castenaso, ma in caso di vittoria sarebbe comunque a -10 dal Pietracuta. Al 17' rossoblu in vantaggio: cross dalla destra di Francesco Fabbri e splendido colpo di testa in tuffo di Filippo Fabbri. Al 40' punizione dal limite di Evaristi, tocco di mani in barriera e calcio di rigore per il Pietracuta. Fratti trasforma. Nella ripresa il Classe aumenta il pressing per mettere in difficoltà il Pietracuta, Fogli ci prova da fuori area ma calcia alto. Al 54' è Galli a provare il pallonetto, palla alta. Al 72' la conclusione del neo entrato Frisari sfiora la traversa. Il Pietracuta si difende con ordine e cerca di colpire in contropiede, senza però creare altre occasioni. Ma per l'undici di Fregnani va bene così: è un'altra giornata memorabile in un campionato che sta davvero diventando storia.



ric. gia.