Calcio Eccellenza: la capolista Victor San Marino supera l'ostacolo Masi Torello (2-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 17:23 - 15 Marzo 2023

Scott Arlotti con il Team Manager Tiziano Canini.





Victor San Marino - Masi Torello Voghera 1-0



VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, De Queiroz, Lombardi, Lazzari, Santoni, Arlotti, Ambrosini, Morelli. A disp. Forti, Giorgi, Mazzavillani, Tiraferri, Pasquini, Mengucci, Marra, Rivi, Tosi. All. Cassani

MASI TORELLO VOGHERA: Campi, Castelli, Franceschini F., Valesani, Catozzo, Sarto, Quarella, De Angelis, Zaffi, Vanzini, Cazzadore. A disp. Battara, Benini, Maneo, Mangherini, Franceschini S., Lolli, Vallesani, Othmane, Fregnani. All. Rambaldi.



ARBITRO: Bartoletti di Cesena.

RETI: 14' pt Arlotti, 24' st Gramellini, 28' st Cazzadore.

AMMONITI: Monaco, Lombardi.

ESPULSO: Rambaldi (all. Masi Torello Voghera)



ACQUAVIVA Il Victor San Marino supera l'ostacolo Masi Torello Voghera. La partita si sblocca al 14' grazie ad Arlotti, al quarto gol stagionale: l'attaccante stoppa di petto un pallone rinviato da un difensore su cross di Santoni e infila di destro dai 20 metri. I padroni di casa si rendono poi pericolosi con Ambrosini, Arlotti e Santoni. Al 30' però rischiano su una punizione dai trenta metri di Cazzadore, Pazzini è decisivo nella deviazione sul palo. Nella ripresa il Victor raddoppia al 69' con Gramellini, bravo a deviare di piatto un cross dalla destra di Santoni. Quattro minuti dopo il Masi Torello accorcia con un colpo di testa di Cazzadore.